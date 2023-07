Bozouls. Des figurants recherchés pour un casting de tournage au sein du territoire

Pour la série "L’éclipse" (diffusion France Télévision), Carma Films et Étoile Rouge Productions recherchent des figurants. Aussi bien hommes que femmes de 16 à 80 ans, tout profil, résidents dans le secteur de Bozouls, Espalion, Laguiole et Rodez.

En particulier des policiers, gendarmes et militaires ainsi que des personnes du milieu agricole et de la chasse. Aucune expérience de tournage exigée.

Une à plusieurs journées de tournage en semaine aux mois de septembre et octobre (rémunération 94 € bruts la journée).

Pour postuler, merci d’envoyer un mail à : castingfiguleclipse@gmail.com, avec les informations :

Nom, prénom, âge, taille (hauteur). Numéro de téléphone + ville de résidence.

Photos récentes : portrait et en pied. Votre profession actuelle ainsi que vos professions antérieures. Si vous êtes véhiculés, quel véhicule et quel permis. Vos loisirs, activités sportives et artistiques. Vos disponibilités en septembre et octobre prochains.