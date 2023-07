Football : Rodez officialise sa sixième recrue, un attaquant de 21 ans prêté par Caen

Le Rodez Aveyron Football a annoncé le nom de sa sixième recrue, ce jeudi 20 juillet 2023. Il s'agit d'un attaquant de Caen, qui arrive au Piton en prêt.

Et de six ! Le RAF vient d'annoncer l'arrivée d'une sixième recrue, à deux semaines du coup d'envoi du championnat de Ligue 2. C'est l'attaquant de Caen Andreas Hountondji qui débarque à Rodez, en prêt.

Un jeune attaquant de pointe

Le RAF se félicite d'avoir attiré dans ses rangs un joueur qui "dispose déjà d’une solide expérience du monde seniors à son jeune âge, avec 53 matches de Ligue 2 et National 1 pour 8 buts et 2 passes décisives". Le jeune attaquant de pointe vient de fêter ses 21 ans, puisqu'il est né le 11 juillet 2002.

Deux prêts et une sélection

Doté d'un grand gabarit (1m90), il sort de deux prêts. D'abord à Quevilly-Rouen durant la première partie de saison 2022-2023, en Ligue 2. Et ensuite en National : il a endossé la tunique d'Orléans pour les six derniers mois de l'exercice précédent, "où il explose en marquant 6 buts et délivrant 2 passes décisives en 15 rencontres", comme l'annonce le RAF.

Pour couronner une deuxième partie de saison positive, Andreas Hountondji a pu porter le maillot de sa sélection nationale. Il a, en effet, été convoqué par Gernot Rohr pour défendre les couleurs du Bénin, lors des éliminatoires de la CAN 2023. L'attaquant a disputé les 20 dernières minutes du match contre le Sénégal (1-1), le 17 juin dernier.

La passe de trois à Rodez

Sur le Piton, Andreas Hountondji va donc vivre son troisième prêt consécutif. Et autant dire qu'au vu de ses derniers mois, la dynamique tourne plutôt en sa faveur. Une très bonne nouvelle pour le RAF !