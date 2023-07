Ségur. Un repas estival pour rassembler les acteurs de l’Oustal del Bouzou

Récemment avait lieu à la résidence senior "L’Oustal del Bouzou" de Ségur le repas de l’été.

Cette petite fête estivale a rassemblé près d’une trentaine de personnes ; toutes les personnes participant à la vie de la structure ont été conviées (résidents des foyers de Ségur et Vezins, membres du club des aînés, bénévoles de la bibliothèque, habitants du village et élus). Organisé par les animatrices de la résidence, le repas s’est suivi d’un après-midi cartes et jeux de société à l’intérieur comme à l’extérieur à l’ombre du tilleul près du ruisseau dans la pelouse du foyer.

Les participants ont pu partager un goûter fouace et roses des sables confectionnés par les résidents de Ségur.

Les participants étaient ravis, une expérience à renouveler.