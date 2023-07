Sénergues. La météo n’a pas gâché la belle fête

Après le marché gourmand du jeudi soir, le samedi a été sportif et aussi gastronomique. Dès 9 h une trentaine de randonneurs sont partis par la forêt domaniale faire un tour sur le plateau, suivis à 10 h par 21 coureurs à pieds qui se sont élancés sur ce même parcours de 10,1 km avec un dénivelé positif de 200 m. Le podium de cette 3e édition de la course des Sénergumènes est : Corentin Causse en 40’48’’, devant J.-R. Delance et Fabien Fayel. La 1re féminine est Marlène Alaux. Le 1er jeune est Hugo Fayel 12 ans avec le joli temps de 52’41’’. Pendant ce temps une rando-quad était aussi organisée avec une dizaine de participants. L’après-midi malgré un temps incertain le concours amical de pétanque a vu la participation record de 36 doublettes. C’est la paire Alain/Jean-Paul qui a remporté ce tournoi, devant Jean-Luc/Larou. En soirée, météo oblige, la paella Géante a dû se tenir à l’intérieur d’une salle des fêtes bondée, ce qui n’en pas modifié l’habituelle convivialité. Il faut dire que le très apprécié groupe LOL a su mettre l’ambiance. Le dimanche matin, c’est le traditionnel et prisé petit-déjeuner, tripous, tête de veau qui a attiré un grand nombre d’amateurs et amatrices.

Pendant ce temps "Pit" faisait cuire au four à pain du village une fournée de tourtes à laquelle les habitants et les vacanciers ont fait honneur.

Après la messe, la municipalité a offert son vin d’honneur sur la place Saint-Martin, où, étaient rassemblés des véhicules anciens et des vieux tracteurs de l’association des Vieilles Bielles de l’Aubrac et aussi ceux de quelques particuliers collectionneurs.

À partir de 14 h Nathalie Bénazech et son frère Éric, propriétaires du château familial de Sénergues, accueillaient de nombreux visiteurs pour une visite commentée de la Tour.

La température clémente et le soleil de l’après-midi ont attiré le monde des petits et grands, venus participer aux animations proposées, les enfants aux divers jeux dont la pêche aux canards sans oublier la barbe à papa. Le défilé de vélos fleuris depuis la place de l’église a été très applaudi par les spectateurs.

Deux expositions à voir

Pour les amateurs de culture il y avait deux expositions à voir, celle des peintures de Marielle Zem et celle des photos originales de Jean-François Fayel. La fin de l’après-midi a été brillamment animée par le groupe folklorique Lo Boureïo d’Olt.

L’aligot géant servi dans le cadre majestueux de la place du Château a réuni tous les amateurs mais également de nombreux touristes à la découverte de cette spécialité aveyronnaise.

Le jambon offert par l’Amicale des Enfants de Sénergues à Paris, d’un poids de 6,260 kg a été remporté par Delphine Rudelle.

Ensuite place au somptueux feu d’artifice son et lumière qui a embrasé le village l’église et le château. En préambule Magali Sirvin, présidente du Comité des Fêtes, a tenu à remercier chaleureusement tous les bénévoles, les membres du comité, et tous ceux qui ont concouru à la réussite de ces quatre jours de fête.