Votre été en Aveyron : le Roc de Miramont, entre Castelpers et Saint-Just-sur-Viaur, une balade qui donne des ailes

Une balade du Roc de Miramont à Castelpers, commune de Saint-Just-sur-Viaur. De la nature et des villages à découvrir alors lancez-vous dans l’aventure grâce aux bons conseils des topoguides du comité de randonnée pédestre de l’Aveyron.

Entre deux villages pittoresques, Saint-Just-sur-Viaur et Castelpers, se trouve une randonnée de 3 heures, soit 10,5 km avec 320 m de dénivelé positif cumulé. Pour les plus sportifs, il est même possible de la réaliser à vélo.

Une balade à Castelpers qui donne des ailes Centre Presse Aveyron - Alexia Ott

Après s’être garé sur l’aire de camping-car de Saint-Just-sur-Viaur (1), la balade commence ! Suivre la D532 sur 400 mètres. Après être passé devant la charmante ferme de la Fédonie où un petit chat peut venir vous câliner, obliquer à gauche pour remonter vers le plateau. Plongez en pleine nature, au milieu des bois et d’une végétation complète. Suivre les balises jaunes souvent situées sur un arbre.

Un sentier ne cesse de monter, sans difficulté particulière, donnant de beaux points de vue sur les vallées. Les amoureux des papillons en découvriront tout au long de la balade…

Une fois le plateau atteint, vous êtes à La Calmésie (2). Où vous croiserez peut-être des brebis ! Continuer à droite et suivre la petite route sur 2 km afin de rejoindre la Barterie. Quelques mètres après le hameau, un sentier à gauche monte vers l’oppidum du Roc de Miramont. Un aller-retour qui vaut le coup ! À 552 mètres d’altitude, une vue à 360° sur le Ségala, les vallées du Viaur et ses affluents. Possibilité de faire un panorama pour son Facebook et d’y pique-niquer pour un moment proche des nuages. Après cet agréable moment, revenir sur la route et continuer à gauche sur 100 mètres. Attention, virer en épingle sur un sentier herbeux qui, à travers chênes et châtaigniers, chemine à flanc (3). Un sentier plutôt en descente, sympathique pour une discussion profonde en chemin. Ne pas trop se laisser emporter et suivre les balises jaunes afin de ne pas manquer la descente vers Castelpers. Un débouché sur la D10, prendre à droite sur 150 mètres pour arriver au symbole de ce village : le château aux volets rouges (4). Un château situé au bord d’une rivière : le Céor. La traverser grâce au pont, suivre la route sur 300 mètres, puis franchir le Giffou et tourner à droite pour repartir au milieu de la faune et la flore, mais cette fois-ci en contrebas au bord de la rivière. Rien de mieux qu’être bercé par le bruit de l’eau ! Quelques pas après, vous serez au milieu d’un champ, le longer sur 500 mètres environ pour rentrer de nouveau dans le bois. Sur le chemin, un coin caché au bord du ruisseau fait penser à une petite plage sur laquelle il est conseillé d’y réaliser une pause !

Au bout de ce dernier sentier, prendre sur la droite pour passer un pont et prendre à gauche vers le parking. Un retour à la voiture avec l’esprit aéré et apaisé par le calme, le chant des oiseaux et la découverte d’un lieu dont on parle peu.