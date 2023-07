Tour de France : Pogacar sauve l'honneur, Pinot a bien tenté, mais les cadors n'ont rien lâché

Le Slovène Tadej Pogacar a remporté ce samedi 22 juillet la 20e étape du Tour de France au Markstein où Jonas Vingegaard a, sauf accident, verrouillé sa victoire finale et où Thibaut Pinot a fait le spectacle.

Oubliés les rendez-vous manqués, l'ultime page de l'histoire contrariée entre Thibaut Pinot et le Tour de France s'est tournée sur une communion totale entre l'enfant sauvage de Mélisey et ses adorateurs dans le Petit Ballon, ce samedi 22 juillet.

Pour la dernière véritable étape avant le défilé dimanche vers les Champs-Elysées, en forme de jubilé sur ses routes d'entrainement, le futur retraité Thibaut Pinot a fendu seul en tête la foule en furie à deux kilomètres du sommet du Petit Ballon, avant-dernière ascension du jour de cette 20e étape entre Belfort et le Markstein.

"Ma première victoire dans le Tour de France était sur une étape qui commençait à Belfort, avait rappelé Pinot au départ ce samedi, en référence à sa victoire à Porrentruy en 2012. Aujourd'hui devrait être ma dernière étape de montagne sur le Tour, nous verrons ce que le destin nous réserve".

Le show pour Pinot, la victoire pour Pogacar

Et il a bien tenté de le forcer, le destin, pour s'offrir sur ses terres une victoire en forme d'apothéose. Le coureur français a fait le show pour passer en tête au sommet du Petit Ballon, avant d'être rattrapé puis distancé dans l'ascension du Platzerwasel. Il a été élu combatif du jour, une petite consolation mais un joli symbole devant un public tout acquis à sa cause.

Et rattrapé par qui ? L'inévitable duo qui a fait Tour en tête bien loin devant les autres, le maillot jaune danois Jonas Vingegaard et son dauphin au classement le maillot blanc Tadej Pogacar, accompagnés de l'Autrichien Felix Gall, vainqueur d'étape et 8e au général. C'est finalement Tadej Pogacar qui s'impose au Markstein, devant Jonas Vingegaard et Felix Gall. Sa deuxième victoire sur ce Tour, et là aussi un lot de consolation après la perte du classement général. Pinot, lui, terminera 7e de l'étape, en compagnie de Warren Barguil, à 33 secondes du vainqueur.