BDSM, à plusieurs, voyeurisme... quels sont les jeux sexuels préférés des Français ?

La marque My Lubie, spécialiste français du bien-être intime, a réalisé en collaboration avec le réseau social libertin Wyylde, un sondage auprès de 2500 Français âgés de 30 ans en moyenne afin de mieux connaître leur sexualité... et la vôtre.

Une nouvelle étude réalisée du 1er mars au 30 avril 2023 sur un panel de 2500 personnes, vient de révéler quelles sont les pratiques sexuelles favorites des Français. À l’extérieur, tout seul, à plusieurs... Voilà de quoi avoir des idées pour cet été !

À quelle fréquence les Français font-ils l’amour ?

23,1 % des personnes interrogées font jusqu’à trois câlins par semaine, 19,9 % font l’amour deux fois par semaine, tandis que 15 % s’adonnent à cette activité physique une fois dans le mois seulement.

35 % des sondés se disent insatisfaits de la fréquence de leurs rapports sexuels. Mais globalement, la majorité du panel (54, 6 %) se dit satisfait de leur routine sexuelle.

Quelles sont les pratiques préférées des Français ?

Au rayon des pratiques sexuelles, tout le monde peut trouver son bonheur. Il suffit d’un peu d’imagination et d’une grosse dose de confiance en son partenaire pour se lâcher et tester de nouvelles choses. À l’extérieur, la tête à l’envers, à plusieurs… Votre seule limite, c’est vous qui vous la fixez.

D'après l'enquête, les Français sont particulièrement friands...

du BDSM, c'est-à-dire des jeux de soumission et de domination,

du bondage : ce sont les jeux sexuels qui impliquent que l'un des deux partenaires soit attaché (avec des menottes, des cordes...),

du jeu de rôle : on joue au médecin et au patient, à la maîtresse et à l'élève, au maître et à l'esclave... selon les fantasmes de chacun,

du voyeurisme : cela consiste à regarder son / sa partenaire tandis qu'il / qu'elle a une activité sexuelle,

de l'exhibitionnisme : il s'agit principalement de faire l'amour en public,

du candaulisme : cette pratique sexuelle consiste à observer son / sa partenaire alors qu'il / qu'elle fait l'amour avec une autre personne.

Dans cette étude, c’est le BDSM qui arrive donc en tête de sondage (20 %) comme pratique favorite. Elle est suivie par le bondage (11 %). Juste derrière, on retrouve le jeu de rôle (1 %).

Le goût des nouvelles choses avec l'âge

Si les jeunes de 15-20 ans s’en tiennent à des pratiques sexuelles plutôt classiques (seuls 8% d’entre eux aiment l’exhibitionnisme et 7 % le voyeurisme, les Français prennent goût à de nouvelles choses avec l’âge. Après 35 ans, la pratique du voyeurisme atteint les 12 %. Les Français et Françaises âgés entre 36 et 50 ans, eux, préfèrent le candaulisme (17 %) et les 56-60 ans trouvent leur plaisir à travers la pratique de l’exhibitionnisme (18 %).