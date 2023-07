Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac. Belle soirée au concert d’ouverture du 29eᵉFestival de Musique en Vallée d’Olt

Mardi 18 juillet, c’est dans l’église paroissiale remplie et en présence du maire Marc Bories et de Christine Presne vice-présidente du Conseil départemental en charge de la culture, d’élus de la Communauté de communes des Causses à l’Aubrac et de mécènes, que le Festival en Vallée d’Olt a débuté sa 29e édition.

Le public et les 82 stagiaires de l’Académie de Musique ont été séduits par le concert d’ouverture réunissant des compositeurs connus comme Schubert et d’autres plus contemporains comme Bruch et Holst.

La soirée a commencé par l’octuor à cordes de Max Bruch, compositeur allemand, admirateur de Brahms. L’octuor a été découvert et joué après sa mort en 1920. Le monde a changé après la première guerre mondiale et l’auteur abandonne alors le romantisme avec nostalgie, marquant, par de puissants passages, son adieu à ce monde qu’il ne reconnaît plus.

Le programme s’est poursuivi avec le sextuor de Gustav Holst, compositeur anglais dont la renommée ne lui vint qu’après la première guerre mondiale également, état de fait qui heurta sa timidité naturelle.

Son sextuor en Mi M. pour cordes et bois, daté de 1900, révèle la légèreté d’une sérénade.

Le concert s’est achevé sur la transcription de la symphonie n° 5 de Franz Schubert qu’il a composée à l’âge de 19 ans. Cette symphonie, parfois surnommée symphonie sans tambour ni trompette du fait de son effectif réduit, est à la fois classique dans sa forme et riche sur un plan mélodique. Ses quatre mouvements rendent hommage aux maîtres anciens tels que Mozart et Haydn. En se libérant du modèle beethovénien, Schubert y trouve une légèreté proche de la délicatesse.

Le succès de cette soirée inaugurale promet de belles et vives émotions au long du Festival qui se clôturera ce vendredi 28 juillet à 20 h 30 dans le cloître de Saint-Geniez-d’Olt. Plus d’informations sur le programme complet et réservations auprès de l’Office de Tourisme des Causses à l’Aubrac au 05 65 70 43 42 ou sur le site www.festivalolt.com…