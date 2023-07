Le Grelh roergas célèbre Maurice Bony

Maurice est décédé il y déjà 20 ans, mais sa mémoire est toujours vivante ainsi que son œuvre littéraire. Né à La Rivière près de Saint-Cyprien-sur-Dourdou, il a été religieux enseignant dans sa vie, mais Maurice avait plusieurs cordes à son arc. Il a écrit en français mais surtout en occitan en particulier des ouvrages historiques "Lo Nòstre Roèrgue aimat" en 3 tomes et plusieurs ouvrages de poésies et de contes. Pendant plus de 20 ans, il a été rédacteur de la revue Canta Grelh.

Quelques autres cordes à son arc : la radio, l’archéologie (il a découvert les grottes de Foissac), l’arboriculture, les œuvres de charité. Il sera possible de se procurer ses livres sur le stand à Saint-Cyprien-sur-Dourdou lors du souvenir à l’intention de Maurice Bony qui sera célébré jeudi 10 août. Afin de célébrer toutes les vécus de Maurice, le Grelh Roergàs, en lien avec sa famille et les religieux CSV, tiendra son assemblée générale à Saint-Cyprien sur Dourdou ;

En voici le programme :

- 9 h : pose d’une plaque à la maison natale de Maurice Bony à la Rivière près de Saint-Cyprien sur Dourdou.

- 10 h : assemblée générale dans la salle polyvalente sur le foirail.

- 11 h : messe en occitan à l’église du village.

- 12 h 15 : vin d’honneur près de l’église.

- 13 h 15 : repas chez Marie à Grand-Vabre

Inscriptions pour le repas auprès de Paul Pouget à Grioudas au 06 80 82 75 20 avant le 1er août.

La population du village qui a bien connu Maurice Bony est également invitée à se joindre à cet hommage.