Réquista. Lecture et magie pour une soirée d’été

Réquista a accueilli le festival itinérant "Partir en livre", organisé par l’association "Lire et faire lire" en partenariat avec la médiathèque du Réquistanais. La journée s’est divisée entre après-midi dédié au livre avec séances de lectures menées par les bénévoles de l’association mais aussi des ateliers d’illustration et d’écriture, et une soirée festive. Pour conclure de 19 h à 21 h la Guinguette magique du Dr Troll a enchanté petits et grands avec ses tours de magie accompagnés de la comédienne et metteuse en scène Hélène Poussin qui a agrémenté ce voyage artistique par ses lectures. Pour rappel l’association Lire et faire lire accueille des bénévoles de plus de 50 ans qui ont l’envie de lire auprès des plus jeunes. Pour rejoindre les bénévoles réquistanais contacter Audrey, référente départementale de l’association, au 07 50 81 21 09.