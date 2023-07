Incendies en Grèce : les deux pilotes du Canadair qui s'est écrasé en luttant contre les flammes sont morts, les terribles images du crash

Un terrible accident s'est produit ce mardi 25 juillet dans le sud de l'île d'Eubée en proie aux flammes depuis des jours. Un bombardier d'eau s'est écrasé en pleine intervention.

Les deux pilotes du bombardier d'eau de type Canadair qui s'est écrasé ce mardi 25 juillet alors qu'il luttait contre un incendie de forêt en Grèce, dans le sud de l'île d'Eubée, sont morts, annonce le ministère grec de la Défense.

Des centaines de pompiers luttent contre les flammes

L'accident s'est produit alors que des centaines de pompiers et au moins quatre avions luttent contre les flammes sur cette île proche d'Athènes et que la Grèce est en proie à des températures caniculaires depuis dix jours.

\ud83c\uddec\ud83c\uddf7 Un avion bombardier d'eau, de type Canadair CL-415 s’est écrasé sur l’île d'Eubée en Grèce avec deux personnes à bord.pic.twitter.com/VsCnJ9swZg — air plus news (@airplusnews) July 25, 2023

Le Sud de l'Europe en proie aux feux

Plusieurs incendies sont en cours dans le sud de l'Europe (Grèce et Italie) ainsi qu'en Algérie et en Turquie.

En Grèce, les incendies continuent de se propager forçant l’évacuation de vacanciers d’une plage de l’île de Corfou alors que des touristes prenaient d’assaut l’aéroport de Rhodes pour quitter l’île lundi.

\ud83c\udfa5 Un bombardier d'eau de type Canadair avec au moins deux personnes à bord s'est écrasé ce mardi alors qu'il luttait contre un incendie de forêt en Grèce, dans le sud de l'île d'Eubée. pic.twitter.com/Q6oWyEccZi — 2M.ma (@2MInteractive) July 25, 2023

30 000 personnes évacuées, + de 46°C

Les feux de forêt font rage depuis mercredi sur l’île de Rhodes et ont mené à l’évacuation de 30 000 personnes depuis dimanche. Les températures dépassent 46°C.

Rhodes et Corfou sont les destinations en Grèce les plus prisées par les touristes, notamment venus du Royaume-Uni et d’Allemagne. L’île d’Eubée et Aigio, à deux heures d’Athènes, ne sont pas épargnés.

L'hommage de Macron

Sur son compte Twitter, le président de la République, Emmanuel Macron, a tenu à rendre hommage aux deux victimes.

Engagé contre les flammes, un Canadair grec s’est écrasé sur l'île d'Eubée.



Nos pensées accompagnent les proches de l'équipage, leurs camarades et le peuple grec.



Soutien aux héros qui, en Grèce, en France, partout, luttent chaque été au péril de leur vie face aux incendies. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) July 25, 2023

"Nos pensées accompagnent les proches de l'équipage, leurs camarades et le peuple grec", a-t-il ajouté, adressant son "soutien aux héros qui, en Grèce, en France, partout, luttent chaque été au péril de leur vie face aux incendies".

Ce mardi après-midi, les images ont été captées par des médias locaux. Elles font froid dans le dos. Sur la séquence, le Canadair s'approche d'un brasier pour y larguer de l'eau. Mais quelques secondes plus tard, l'appareil ne parvient pas à reprendre ses distances avec le sol. Il pique tout droit vers la terre ferme et s'écrase.

67 départs de feu depuis le 23 juillet

À Corfou, où 59 personnes ont été évacuées d’une plage dimanche, les évacuations se sont poursuivies par la mer. Sur l’île de Rhodes, certains vacanciers affirment avoir marché pendant des kilomètres pour trouver un refuge.

La Grèce est souvent touchée par des feux de forêt en été, mais le changement climatique a mené à des températures de plus en plus extrêmes dans le sud de l’Europe.

"Guerre"

Lundi, Kyriakos Mitsotakis, Premier ministre grec, a annoncé "trois jours difficiles" à venir, qualifiant de "guerre" la tragédie qui frappe le pays. Depuis dimanche, 67 départs de feux ont été comptabilisés.