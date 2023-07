Sénergues. Edenwood : un moment musical tout à la fois rare et exceptionnel

La bonne soixantaine d’auditeurs dont le maire Daniel Joulia et son 1er adjoint présents en l’église de Notre-Dame d’Aynès ont eu le privilège d’assister à un concert de très haut niveau. En préambule Bernard Revel, ami du Duo Edenwoodl a relaté leur parcours artistique jalonné de nombreuses et prestigieuses récompenses.

En ouverture de ce concert, Catherine à la guitare et Wouter au violoncelle ont joué deux compositions écrites pour ces deux instruments par Friedrich Burgmuller, compositeur Bavarois du début du XIXe siècle. Le nocturne n° 1 empreint de poésie et de mélancolie a ému le public par la délicatesse de son interprétation avant le nocturne n° 3 plus animé et joyeux. Le grand moment de ce récital a été la sonate Arpeggione de Franz Schubert écrite par le maître du romantisme allemand pour un instrument à 6 cordes frottées qui n’existe plus. C’est avec un superbe arrangement pour guitare et violoncelle que Catherine et Wouter ont interprété avec brio les 3 mouvements de cette sonate très enlevée et haute en couleurs.

Changement d’atmosphère avec Strings of Silence, une promenade dans les bois du compositeur norvégien Asgeir Aaroen. Petit détour en Italie avec une pièce de Giorgio Mirto, guitariste, compositeur et chef d’orchestre.

Et pour clore ce magnifique récital, Le Rêve Exalté de Mathias Duplessy une composition aux sonorités orientales et andalouses par instants endiablées et déchaînées. Ce final en beauté a été salué par un tonnerre d’applaudissements qui a conduit le duo à offrir en rappel Le Rêve Heureux de ce même compositeur qui sera présent le 9 août à Conques lors des Rencontres Musicales.

La complicité de ces deux artistes qui respirent la musique a enchanté l’auditoire subjugué par la qualité des interprétations. Avec beaucoup d’humour Catherine et Wouter ont présenté chaque morceau, le compositeur, mais aussi des explications sur la composition. Un sympathique verre de l’amitié offert par la municipalité a réuni le public et les artistes.

Auparavant, à 15 h, une quarantaine de touristes et de vacanciers avaient participé à la découverte du village médiéval de Montarnal de son histoire et de son patrimoine avec Jean-Claude Richard qui a présenté la chapelle romane avec ses grilles en fer forgé du XIIe siècle et Gérard Revel propriétaire du château qui a fait visiter le donjon et le jardin médiéval.