Paris : un nouveau code pour donner la priorité aux piétons

Ce « Code de la rue », présenté récemment par la Ville, a pour objectif de repenser et de clarifier les règles de partage de l'espace public parisien en protégeant en priorité les piétons, particulièrement vulnérables. Ce code s'appuie sur trois objectifs : la sensibilisation, l'aménagement de la voirie, ainsi que la prévention et la régulation par la police municipale parisienne.

C'est un petit livret qui a pour but de faire cohabiter toutes les mobilités. Et notamment auprès des plus jeunes. Il présente aussi les aménagements de voirie en cours ou à venir pour mieux organiser le partage de l’espace public, avec par exemple une accélération des projets d’élargissement de trottoirs ou de piétonnisation des rues aux écoles.

Code de la rue : priorité aux piétons.



Face à l’urgence climatique, nous adaptons Paris et changeons radicalement nos manières de nous déplacer. Les Parisiennes et les Parisiens l’ont bien compris ! En un temps record, ils se sont massivement appropriés les pistes cyclables.… pic.twitter.com/az4t18ULVi — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) June 28, 2023

Le Code de la rue s'appuie notamment sur la montée en puissance de la police municipale et détaille sa mobilisation à venir pour prévenir les incivilités et sanctionner en cas de manquements et d'infractions. Par exemple, des contrôles spécifiques près des écoles seront organisés lors de la rentrée scolaire. Depuis la loi sur le statut de Paris de février 2017, la circulation et le stationnement sont devenues des compétences de la maire de Paris en partage avec le préfet de Paris. Avec la création d’une police municipale par la loi de mai 2021, la maire de Paris dispose de moyens nouveaux pour faire respecter le code de la route.

Inspiré d'une consultation participative

Avec plus de 114 000 participants, les « dialogues parisiens », grande consultation participative autour de la question « Comment bien vivre à Paris demain ? », ont révélé une forte demande de la part des habitants d’un apaisement général de l’espace public parisien. Parmi les sujets prioritaires identifiés : une meilleure sécurisation de l’espace public, un meilleur partage de l’espace public entre les différents modes de déplacement, la priorité aux piétons dans l’aménagement des rues ou encore la lutte contre les nuisances sonores des véhicules motorisés…

Les piétons, priorité numéro 1

La marche est le premier mode de mobilité à Paris, représentant 66 % des déplacements dans la ville. Tout le monde doit pouvoir circuler à pied ou en fauteuil roulant sur le trottoir sans être dévié dans ses trajectoires par des occupations non autorisées ou d’être contraint par la circulation illicite d’engins.

La Ville s’engage dans un objectif de tolérance zéro de violation des trottoirs : respect du code de la route, du règlement municipal de la collecte des déchets ménagers, du règlement municipal des terrasses et étalages… C’est aussi à chacun de changer ses comportements au quotidien pour respecter les piétons. La police municipale a pour priorité de sanctionner les infractions et redonner du cadre à ces espaces essentiels.