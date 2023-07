Comps-la-Grand-Ville. Une soirée guinguette très suivie… en attendant les fêtes du village !

Dernièrement, Hélène et Fabrice ont donné un avant-goût de la prochaine fête du village les 14 et 15 août, en proposant aux habitants de la commune et des alentours une véritable soirée guinguette. En plein air sur la place, devant le snack-bar, la soirée a été animée par le groupe Les Djaboss, avec au menu d’excellentes moules à la brasucade, des frites, du melon et bien d’autres gâteries, le tout servi avec le sourire ; les rencontres amicales en prime, une météo clémente… bref, un cocktail festif qui a permis à tous de passer une magnifique fin de journée. En attendant les animations du mois d’août, organisées par le comité des jeunes et les conscrits.