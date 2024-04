Comps-la-Grand-Ville. La commune rend un hommage appuyé à Suzanne Bouloc, nouvelle retraitée

Le maire et son conseil municipal ont tenu à fêter le départ à la retraite de l’employée de mairie Suzanne Bouloc, après 36 ans passés au service des Grandvillois. En 1988, René Delgay, maire à l’époque, et aujourd’hui maire honoraire, signait son contrat d’embauche au sein de la mairie. Nicolas Massol s’est adressé à Suzanne Bouloc en ces termes.

"Tu as vu défiler un grand nombre d’élus municipaux parmi lesquels 2 sont présents aujourd’hui, pour honorer et saluer le travail qui a été le tien au sein de notre commune". Il a poursuivi : "Suzanne, c’était la responsable de l’agence postale. Mais au-delà de son rôle de postière, elle était coiffée d’un grand nombre de casquettes. Elle a eu cette capacité à être modulable sans jamais rechigner pour rendre service à la collectivité. Dans la même journée, tu pouvais être à la vente des timbres, endosser un rôle de banquière pour les clients de la Banque postale, au portail de l’école pour conduire les enfants à la cantine, leur faire le service, parfois surveiller les petits à la sieste ou à la garderie et même soulager la secrétaire dans l’administratif ou encore faire un peu de ménage dans des locaux collectifs."

Née au Viala, Suzanne Bouloc est une personne enracinée dans la commune, connue de tous. Le maire a encore précisé : "Il y aura bientôt 4 ans, nous étions réunis pour le départ à la retraite de Jean Claude Pailhous. Et ce soir, c’est toi, la plus ancienne employée municipale, qui est à l’origine de la 1re manifestation au sein de ce complexe fraîchement restauré. Tu vas pouvoir vaquer à tes passions à plein temps. Mais je sais aussi que si la collectivité a besoin de toi, ponctuellement, nous pourrions compter sur ton aide."

Enfin Nicolas Massol concluait son hommage en ces termes : "Suzanne, en mon nom et l’ensemble de la collectivité, élus et agents municipaux, je te souhaite une très bonne retraite, en espérant que ces quelques cadeaux puissent y participer." Suzanne prenait la parole pour remercier avec émotion la municipalité, sa famille et les personnes présentes en son honneur.