Comps-la-Grand-Ville. Un beau projet d’école en cours de réalisation : un chemin, une école

C’est par une belle après-midi printanière, les élèves du CP au CM2 de l’école de Comps-la-Grand-Ville se sont initiés à la randonnée. L’objectif était de découvrir un parcours tout autour de la commune et de repérer des éléments remarquables en vue de réaliser un topoguide du chemin à destination des habitants de la commune et des amateurs de randonnée. Les enfants aidés par les enseignants, des membres de la fédération de randonnée et des parents accompagnateurs ont prélevé des informations sur le circuit pour aider les futurs marcheurs à s’orienter et à effectuer le circuit. Ils ont également pu apprécier la beauté des paysages tout au long du circuit. En classe, les élèves organiseront leurs notes et compléteront le topoguide grâce aux interventions de la LPO et de la fédération de chasse mais également par des visites et analyses de monuments de Comps présents sur le parcours. Ce beau projet permet de travailler le français, la géographie, les sciences, l’EPS tout en partant à la découverte de la commune et en produisant un guide à destination de tous. Rendez-vous en fin d’année scolaire pour la présentation du topoguide et du parcours.

Les enfants pourront alors faire découvrir le chemin de randonnée à leur entourage.