Comps-la-Grand-Ville. Quelques retards dans l’adressage

L’entreprise qui doit fournir les panneaux des rues ainsi que les numéros des maisons a pris du retard sur la fabrication. "Ainsi nous devrions recevoir l’ensemble de la commande début avril" explique le maire Nicolas Massol.

Il précise : "L’adressage vous permettra d’avoir une adresse précise, très utile pour les secours, les livreurs, la poste… Certains d’entre vous conserveront le même nom de rue ; pour d’autres il changera, ceci pour éviter toute ambiguïté et tout doublon de dénomination. Dorénavant toutes les rues de tous les hameaux et de tous les villages de la commune de Comps auront un nom en plus de celui de leur lieu-dit, toutes les habitations se verront également attribuer un numéro".

Ce numéro correspond à la distance entre le début de la rue de résidence et l’habitation concernée, il sera donc fréquent de voir des numéros à 2, 3 voire 4 chiffres. Nicolas Massol poursuit : "Vous serez bientôt destinataire d’un courrier officialisant votre nouvelle adresse, qu’il vous appartiendra de communiquer à vos contacts habituels. La pose de l’ensemble des panneaux de rue se fera sur des mâts ou sur des murs. Dans ce dernier cas nous prendrons soin de demander l’autorisation aux différents propriétaires concernés. En ce qui concerne les numéros, nous vous les fournirons mais vous laisserons le soin de les poser selon certaines préconisations qui seront expliquées dans le courrier".

Enfin le maire fait appel à la population : "Je réitère mon invitation à celles et ceux qui seraient intéressés pour nous aider à installer l’ensemble de ces plaques. Certains d’entre vous m’ont déjà fait savoir qu’ils seraient présents. Nous vous attendons nombreux pour nous assister et pour passer un moment de convivialité".