Comps-la-Grand-Ville. Les membres de la Fnaca aiment aussi se retrouver autour d’une bonne table

Fin mars, après l’hommage au monument aux morts et l’apéritif offert par la municipalité, les anciens d’Algérie et leurs conjoints se sont retrouvés au restaurant Castanié. La température ayant sacrément baissé, c’est devant un magnifique feu de cheminée que les propriétaires du restaurant avaient dressé la table. Un repas aussi délicieux que copieux était agréablement servi par le petit-fils de la chef cuistot. Francis Angles, l’un des responsables de l’association, avait lancé un appel à tous les membres de la Fnaca et à leur conjoint afin de passer une agréable journée. Son appel devait être entendu puisqu’ils étaient 25 à partager ce moment fort "du Souvenir", la guerre d’Algérie ayant touché directement ou plus indirectement leurs proches ou leurs familles.