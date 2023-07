Un camion de pompiers a été volé, dans la nuit de mercredi 26 à jeudi 27 juillet 2023, en Lozère. Le véhicule a été retrouvé.

L'information avait été révélée tôt, ce jeudi 27 juillet : un camion de pompiers du centre d'incendie et de secours de Grandrieu (Lozère) avait été volé, dans la nuit. L'engin a été retrouvé quelques heures plus tard.

À proximité de Mende

Sur les réseaux, les Sapeurs-Pompiers de la Lozère ont indiqué que "selon les dernières informations en notre possession le camion a été retrouvé dans une baraque à proximité de Mende". Et précisé que des constatations de la gendarmerie sont actuellement en cours.

Selon Midi Libre, c'est sur la commune de Barjac que l'engin a été retrouvé, à 50 kilomètres du lieu du vol, survenu en pleine nuit.

Dans quel état est-il ?

Comme l'ajoutent les soldats du feu, "nous attendons de connaître l'état de celui-ci" qui, lors de sa découverte, était orphelin de toute présence humaine. Les forces de l'ordre n'ont pas interpellé d'individu, alors qu'une enquête de flagrance est diligentée, selon le parquet cité par nos confrères.

Grand élan de solidarité

Peu avant 6h45 ce jeudi 27 juillet, Sophie Pantel, présidente du Conseil départemental de la Lozère, dénonçait le vol d'un "des derniers camions-citernes feu de forêt". "S’il s’agit d’une connerie de jeunesse, merci aux jeunes ou aux parents de le poser et de me prévenir", avait-elle ajouté, dans une publication qui a été partagée plus de 1 600 fois.

"La solidarité citoyenne et lozérienne a prouvé une nouvelle fois son efficacité", ont salué les pompiers.