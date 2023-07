"Cold case" en Occitanie : on sait qui a tué le quinquagénaire retrouvé mort à Albi en juin 2014

Une femme de 75 ans a été interpellée en Seine-Maritime fin mai dernier. Elle a été depuis mise en examen et placée en détention provisoire. On détaille.

Tout vient à point qui sait attendre. Mais cette femme de 75 ans, ancienne habitante d'Albi et vivant depuis en Seine-Maritime, près de Dieppe, ne s'attendait certainement pas à ce que le justice vienne la dénicher près de 10 ans après avoir, selon l'énoncé de sa mise en examen, commis un homicide dans la capitale du Tarn, selon 100% Radio.

Le 2 juin 2014, le corps sans vie d'un homme de 54 ans est découvert sans vie à son domicile de la rue Eugène-Mancel à Albi par une de ses voisines qui alerte les secours. Les policiers constatent des traces de sang un peu partout dans son appartement, relève Le Point, alors que par la suite, le rapport d'autopsie révèlait que "les lividités cadavériques ne correspondaient pas" à la position du corps après sa découverte.

Mais malgré tout un faisceau d'éléments troublants, l'enquête piétine, et l'affaire aurait été probablement classée, devenant ainsi une "cold case", si l'enquête n'avait été confiée il y a environ un an à la Section de recherches de la gendarmerie de Toulouse par un magistrat du pôle criminel. Celle-ci reprend alors toutes les pistes, mène de nouvelles investigations et des auditions, jusqu'à remonter à cette femme de 75 ans, ancienne Albigeoise résidant aujourd'hui en Seine-Maritime.

Fin mai 2023, la septuagénaire était interpellée à son nouveau domicile près de Dieppe, placée en garde à vue puis présentée au magistrat instructeur Fabrice Rives, du tribunal de grande instance de Toulouse. Connue pour des faits d'escroquerie, elle a ensuite été mise en examen pour homicide et placée en détention provisoire à la maison d'arrêt de Seysses, dans l'attente de son procès qui tentera de faire toute la lumière sur les circonstances du drame.

Selon les enquêteurs, la septuagénaire, qui aurait largement profité de l'argent de la victime, aurait tué le quinquagénaire lors d'une violente dispute