Incendies : la tendance s'améliore en Corse, feux toujours dévastateurs en Grèce et en Sicile

200 hectares détruits en Haute-Corse. Déjà quatre morts en Italie du Sud où les sinistres font encore des ravages. Le point, ce jeudi 27 juillet 2023.

Les incendies perdaient enfin de l’intensité en Grèce mercredi 26 juillet, une semaine après les premiers départs de feux qui ont fait trois morts et poussé des milliers de touristes à évacuer le pays, tandis que le sud de l’Italie faisait également face à des feux qui ont tué quatre personnes. Ces incendies qui sévissent en Méditerranée ont également frappé la Croatie, où 130 pompiers luttaient toujours mercredi contre un feu qui s’est propagé à quelques kilomètres de Dubrovnik, la célèbre cité médiévale très prisée des touristes.

Les Alpes-Maritimes et les Bouches-du-Rhône touchés

En France, où la situation reste pour l’instant sous contrôle et sans comparaison possible avec nos voisins, la Haute-Corse a été touchée. 200 pompiers ont lutté, dans la nuit de mardi à mercredi, contre un incendie virulent dans le secteur de Pigna, près de L’Île-Rousse. Le sinistre n’était pas maîtrisé mais fixé, mercredi, après avoir détruit 200 hectares de végétation. Plusieurs départs de feu ont également été enregistrés dans les Alpes-Maritimes et un feu de forêt s’est déclaré ce mercredi vers 16 h 30 dans le secteur de l’Estaque, au nord de Marseille. Attisé par le mistral, il a pris rapidement en intensité. 90 pompiers étaient à pied d’œuvre, soutenus par trois hélicoptères et un bombardier d’eau.

En Sicile, un couple de septuagénaires a été retrouvé mort dans sa maison incendiée aux environs de Palerme, la capitale de la Sicile, ont annoncé les médias italiens. Une autre femme, octogénaire, est morte dans la province de Palerme, les ambulances n’ayant pu accéder à sa maison à cause des flammes.

Les pompiers italiens ont indiqué avoir combattu près de 1 400 départs de feu entre dimanche et mardi, dont 650 en Sicile et 390 en Calabre, où un homme âgé de 98 ans a trouvé la mort dans sa maison incendiée. Les feux continuaient de faire rage autour de Palerme, et les pompiers, aidés de Canadair qui tournaient dans le ciel, étaient toujours à pied d’œuvre.

Grèce : un éleveur pris au piège

En Grèce, les pompiers luttaient toujours contre un feu sur l’île d’Evia, où deux pilotes d’un Canadair sont morts mardi lors d’une intervention. Un éleveur de 41 ans, porté disparu depuis dimanche, a également été retrouvé calciné dans un endroit reculé. Sur l’île de Rhodes, où plus de 20 000 touristes et habitants ont fui les hôtels et habitations durant le week-end, des dizaines de sapeurs-pompiers se débattaient sur trois fronts, plus d’une semaine après les premiers départs de feu. "Les feux de forêt à travers la Grèce se sont atténués mais les pompiers sont toujours en action à différents endroits", a annoncé un responsable des soldats du feu.

Arès de 3 000 vacanciers ont quitté l’île de Rhodes pour rejoindre leur pays par avion mardi alors que les agences de voyages annulaient les vols vers l’île.

Sur l’île de Corfou, où les feux se sont ravivés, on suspecte un incendie criminel. Le mercure devait encore flirter avec les 45 degrés mercredi et les autorités ont décidé de fermer l’accès à l’Acropole à Athènes, l’un des monuments les plus célèbres de Grèce, à partir de 11 h. Les températures devraient baisser à partir de ce jeudi, laissant espérer une accalmie de ces incendies.

Amélioration en Algérie

En Algérie, où les flammes ont fait 34 morts depuis dimanche, la situation s’améliore et la protection civile a pu éteindre 80 % des feux.