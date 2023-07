La musique de chambre a fait le plein à l’église

Jeudi dernier, le Festival en Vallée d’Olt présidé par Jean-Paul Duvivier proposait un concert aux Saint-Cômois et aux mélomanes du secteur. Cet évènement musical permet de savourer la grande musique et de découvrir quelques facettes du répertoire classique grâce à la sincérité musicale et l’engagement fort de toute une équipe de musiciens exceptionnels et passionnés réunis autour de la musique de chambre et du compositeur Franz Schubert. Ceci dans le cadre unique de hauts lieux patrimoniaux de la vallée du Lot. Ce qui est bien le cas de l’église paroissiale de Saint-Côme, remarquée pour son architecture gothique surmontée d’un clocher tors.

Au programme le quintette OP.115 de Johannes Brahms, le quatuor OP. 40 N° 3 de Friedrich Ernst Fesca et le "Quartettsatz" D. 703 de Franz Schubert dont les œuvres étaient l’affiche du Festival 2023. Ce concert a fait la preuve que la musique classique de qualité peut aussi avoir son auditoire dans le Nord-Aveyron.