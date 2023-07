Pourquoi 62 pompiers aveyronnais et lozériens ont pris la direction de la région Paca ?

Ils sont partis ce mardi 25 juillet à Aix-en-Provence, dans une région où les risques d'incendie sont de modérés à élevés.





Alors que le temps s'est remis au beau et au sec ce jeudi 27 juillet, 48 heures auparavant, 31 pompiers de l'Aveyron et 31 de la Lozère sont partis en direction de la région Paca. Leur mission ? Se positionner "en préventif" à Aix-en-Provence, dans les locaux de l'Ecole nationale supérieurs des officiers sapeurs pompiers, pour apporter un renfort éventuel sur un territoire où la plupart des départements sont placés ce jeudi en vigilance jaune incendie (risque modéré), voire en vigilance orange pour les Bouches-du-Rhône et le Var (risque élevé). La veille, les Bouches-du-Rhône étaient même en vigilance rouge.

Incendies en cours

Des pompiers aveyronnais et lozériens qui sont peut-être déjà en action, puisqu'un incendie est en cours ce jeudi à Lançon-Provence, non loin d'Aix-en-Provence après s'être déclaré aux abords de l'autoroute A9. L'incendie a pour l'instant brûlé plus de 10 hectares de pins selon La Provence, et pas moins de 140 soldats du feu aidés par deux hélicoptères bombardiers d’eau et quatre Canadairs ont été dépêchés sur place pour circonscrire l'incendie.

Le mercredi 26 juillet, quelque 20 hectares avaient été détruits par les flammes aux portes de Marseille, à L'Estaque.

Renforts aussi en Occitanie

Ces renforts lozériens et aveyronnais vers la région Paca ne "dépouillent" pas pour autant les moyens et les effectifs de lutte contre les incendies en Occitanie, puisque ce jeudi, des renforts matériels et humains venus de la Manche et du Morbihan se sont installés à Montpellier, alors que les quatre départements du littoral occitan sont en vigilance jaune incendie.