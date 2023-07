Decazeville. Erwan Soulié a fait le job à domicile

Un circuit court et rapide, un public local venu en nombre, les terrasses des cafés pleines, de nombreuses primes et une trentaine de coureurs de qualité à défaut de la quantité. Les 100 tours de Villeneuve, 1er grand prix Groupama a donné satisfaction aux dirigeants, au public et aux coureurs.

Erwan Soulié, premier attaquant, repris, c’est Julien Cayssials qui prend le relais. Louis Marcenac l’emporte au sprint devant Erwan Soulié. À l’arrière Elian Pialhoux, parti en contre, finit dans le peloton. Julien Cayssials, 10e, fait la mauvaise opération de la soirée, perdant quelques points au challenge MMA-Skoda-Centre-Presse-Midi-libre. Armand Espeilhac passe lui la ligne à la 12e place.

À Chalvignac; dans le Cantal; en U15, Iris Moncet termine 10e et 1re féminine, sa sœur Ysée 13e et 2e féminine. Toujours dans le Cantal à Saint-Julien de Toursac, en U17 Martin Cazelles termine 2e. En seniors le vététiste Alex Nouviale prend la 7e place. En section Ufolep, Mattéo Martinez, échappé mais repris sur la ligne. termine 16e.