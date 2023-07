Salles-la-Source. Le bien-être aux marchés gourmands

Les marchés gourmands reprennent à partir de ce samedi 29 juillet au parking près de la route Soulages. À partir de 19 heures il sera possible de se restaurer auprès des stands habituels de fournisseurs locaux qui proposent de quoi se faire un menu gourmand complet, à déguster sur place ou à emporter. En plus, des nouveaux stands exposent bijoux, voyance, lithothérapie, peintures, objets en cire d’abeille… avec Cécile Gallon qui propose de l’artisan d’art ou Léna Saulnier qui travaille des pierres pour le bien-être de ses patientes en lithothérapie. Les rendez-vous sont donnés pour ce samedi et samedi 5 août au parking P2 et à partir du 12 août place du Griffoul, à partir de 19 heures.