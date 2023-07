Treize ans après avoir organisé son premier championnat de France, le club de Montpellier remet le couvert. Et c’est un programme riche en nouveautés que les quilleurs Héraultais ont concocté pour samedi 29 juillet.

Même si la chaleur va régner sur les terrains montpelliérains, samedi 29 juillet, un vent de fraîcheur et de nouveauté va souffler sur le 72e championnat de France individuel. La capitale héraultaise va accueillir la compétition pour la deuxième fois et le club organisateur s’est grandement inspiré des masters de quilles de huit qu’il a lancés en septembre 2019.

Au fil des éditions, dont la cinquième aura bien lieu cette année, le 9 septembre exactement, le club du président Marc De Haldat a mis la technologie et le spectacle au profit de la discipline. Tout en permettant aux meilleurs joueurs et joueuses du pays de se retrouver hors saison et de partager des parties en mélangeant les clubs et les niveaux. Et c’est ce qu’on va retrouver ce week-end, car depuis l’année dernière, les seniors hommes et femmes sont répartis à la moyenne, afin d’équilibrer les terrains, et non plus par couleur.

Un changement qui n’a pas plu à tous les spectateurs, souvent partagés entre plusieurs terrains, mais qui n’a rien enlevé au spectacle. Bien au contraire. Et vu ce qu’a préparé le Sport quilles Montpellier, il y en aura aussi en dehors des parties.

Écrans géants, direct vidéo, kinés…

Il y a déjà plusieurs semaines, le club a publié sur ses réseaux sociaux une vidéo de promotion de la compétition mettant en scène les champions 2022. On peut y voir les tenants des titres vêtus d’une tenue un peu spéciale : des chaussettes à la casquette, ils se distingueront en tricolore sur les terrains jouxtant le stade de foot de la Mosson. Il sera donc facile de reconnaître Ophélie Volte (Luc) chez les ados, Norbert Vidal (Lunel) chez les super vétérans, Eléana Rouquette (Saint-Christophe) chez les féminines, ou encore Julien Galdemar (Sainte-Geneviève) chez les hommes, qui remettront leur titre en jeu.

Le site du "France" sera agrémenté de quatre écrans géants, sur lesquels défileront scores en direct, photos et palmarès des participants, ainsi que vidéos des parties. Car "une plateforme de 24 mètres de long a été montée derrière les terrains du n° 10 au 15, pour que les caméras filment les parties en direct (sur Youtube)", précise Cyril Gayraud, cheville ouvrière du club de Montpellier. Ce sont sur ces terrains que les féminines et les équipes du top 5 masculin provisoire disputeront l’ultime partie de la journée, sous l’œil des caméras et des amateurs restés en Aveyron ou partis en vacances.

Il y aura aussi quatre kinésithérapeutes aux petits soins des joueurs, une remise des prix scénarisée "que les champions ne risquent pas d’oublier", sourit Gayraud, une soirée féria et un marché gourmand le samedi soir. Tout ça concocté par les quinze licenciés montpelliérains, épaulés par des quilleurs de Rodez, Rignac ou encore Sévérac pour la préparation et le jour J.

À Montpellier, les bénévoles du club héraultais sont sur le pont depuis plusieurs jours pour préparer le site, et ils sont épaulés par des licenciés aveyronnais venus leur prêter main-forte. Repro CP - Cyril Gayraud

"C’est un sacré challenge à relever mais finalement, même avec une petite équipe, on peut le faire, remarque Cyril Gayraud. C’est dans l’esprit qu’on souhaitait : on veut que ce championnat soit innovant et généreux. Mon vœu le plus cher est que ça puisse amener un grain de nouveauté pour la suite et pour l’éternité." Et ça commence dès vendredi 28 juillet ! Le soir, déjà plusieurs centaines d’amateurs et de participants au "France" se réuniront au terrain pour une cérémonie d’ouverture inédite.