Quilles de huit : Julien Galdemar, champion de France pour la deuxième fois d'affilée

Le quilleur de Sainte-Geneviève, champion de France en titre, a remis ça samedi 29 juillet à Montpellier pour une petite quille d'avance sur Paul-Henri Vidal (Trémouilles) : 434 à 433.

Si le final du championnat de France individuel 2022 avait donné des sueurs au public avec le duel entre Julien Galdemar (Sainte-Geneviève) et Gary Guibert (SA Paris), celui de cette édition restera encore plus dans les mémoires de la discipline. Galdemar, sacré pour la première fois chez les seniors sur ses terres de Saint-Amans le 31 juillet 2022, a ajouté un deuxième titre à son palmarès déjà fourni moins d'un an après !

La joie de Julien Galdemar avec un de ses coéquipiers du jour, le Balsacois Clément Gomez. Centre Presse Aveyron - Jean-Louis Bories

Le quilleur de 24 ans, en tête une grande partie de la journée, s'est imposé pour une petite quille devant Paul-Henri Vidal (Trémouilles), revenu en force en début d'après-midi. Avec une dernière partie flamboyante lors de laquelle quatre joueurs se sont disputé l'or : Galdemar, Vidal, Laurent Izard (Luc) et Jérémy Burguière (Bozouls).

Et mieux qu'une dernière partie haletante, c'est au dernier coup de la journée, à 20 mètres, que le titre s'est joué. Paul-Henri Vidal, qui talonnait Galdemar d'une quille, a vu ses espoirs de victoire s'envoler à cause d'une buffe. Et derrière.....même résultat pour Julien Galdemar ! Jérémy Burguière n'a pas non plus touché à la quille mais a su repasser et assurer un 5 final le plaçant à une unité du podium. Car pendant ce temps, le bulldozer Laurent Izard continuait sa route. Au dernier coup, si sa boule n'avait pas pris la poignée avant d'atteindre la rangée, il égalait le score de Julien Galdemar et montait sur la première place.

Enchaîner deux titres comme l'a fait Julien Galdemar sur les terrains de Montpellier est une chose rare. La dernière fois qu'un joueur l'a fait, c'était une performance signée Philippe Acquier (Rodez) en 2010... à Montpellier.