Accident mortel dans les Yvelines : que risque le conducteur de 21 ans, qui présentait un taux d'alcoolémie de 2,04g ?

La garde à vue du conducteur prend fin ce dimanche, le parquet va demander son placement en détention provisoire.

L'accident a coûté la vie à un homme de 64 ans et une femme de 54 ans, et a fait des dizaines de blessés dont plusieurs graves. Vendredi 28 juillet 2023, une voiture roulait à contresens dans les Yvelines et a obligé un bus qui arrivait en face à effectuer une manœuvre d'évitement, terminant par la suite dans le fossé avec une cinquantaine de passagers.

BFMTV rapporte ce dimanche que la garde à vue du conducteur de la voiture va prendre fin, et que le parquet va demander son placement en détention provisoire. Le jeune homme qui était au volant, âgé de 21 ans, présentait un taux d'alcoolémie de 2,04 g et roulait à vive allure. Deux circonstances aggravantes qui l'exposent à une peine pouvant aller jusqu'à 10 ans de prison.

Plusieurs soirées chez des amis

Le jeune conducteur a déclaré, lors de sa garde à vue, qu'il avait participé à plusieurs soirées chez des amis différents avant de prendre de volant en état d'ivresse. Il dit n'avoir aucun souvenir de l'accident et des minutes suivant la collision. Sa voiture de marque Clio s'est encastrée dans un arbre.

Quand sa garde à vue prendra fin ce dimanche, il devrait être déféré au tribunal judiciaire de Versailles pour être entendu par le juge d'instruction, puis potentiellement être mis en examen. Le juge des libertés et de la détention statuera sur son placement.