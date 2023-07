Un dramatique accident de la route a tué au moins deux personnes et blessé grièvement au moins quatre autres, ce vendredi 28 juillet 2023 dans les Yvelines. Ce que l'on sait.



Accident mortel dans les Yvelines. Au moins deux personnes sont décédées et au moins quatre autres ont été grièvement blessées, ce vendredi 28 juillet 2023 en début de journée, selon un bilan qui reste encore provisoire. Ce que l'on sait.

Voiture à contresens, bus dans le fossé...

Les pompiers des Yvelines ont indiqué qu'un accident était en cours "sur la D113 entre Mantes-la-Ville et Mézières-sur-Seine. La route est fermée jusqu'à nouvel avis. Évitez le secteur". Selon nos confrères de Franceinfo, un bus a fini sa course dans un fossé après avoir voulu éviter une voiture qui arrivait à contresens.

[#ACCIDENT] 8h53 Accident en cours sur D113 entre Mantes-la-Ville et Mezieres-sur-Seine. Route fermée jusqu'à nouvel avis. Évitez le secteur. pic.twitter.com/dlj2Rzwhwu — pompiers78 (@pompiers78) July 28, 2023

Très lourd bilan

Le bilan, qui reste encore provisoire, est d'ores et déjà très lourd, puisque deux personnes sont décédées, et plusieurs ont été grièvement blessées. En urgence absolue, leur pronostic vital est engagé, mais le nombre diffère : il y en a six selon Franceinfo, et quatre selon nos confrères de RTL.

Quant au conducteur du véhicule qui roulait à contresens, il a été placé en garde à vue. Mais elle a été levée, l'homme de 21 ans devant être hospitalisé.

De gros moyens déployés

Un gros dispositif a été déployé puisque pas moins de 93 pompiers, sept équipes médicales et 20 véhicules de secours sont engagés sur place.