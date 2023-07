Arvieu. C’est bientôt la Fête des Estivants !

La traditionnelle Fête des Estivants aura lieu le week-end prochain avec, au programme : vendredi 4 août : rafraîchissement musical, feu d’artifice ; à 19 h apéro-Concert "No réso" ; restauration produits locaux ; à 23 h feu d’artifice sur fond musical (gratuit) ; minuit bal gratuit avec "DJ Freddy" – plein air.

Samedi 5 août : Arvieu en délire, au cœur du village ; à 14 h jeux intervillages (équipes de 6 membres minimum) ; à 19 h sept concerts gratuits (Sors tes couverts, Blacklight, Taxi, Les Contretemps, Ac’Loustics, On naît pas bon mais on s’marre, Madonnas du jeudi), trois scènes, trois bars, trois cocktails – repas 12 € ; à une heure bal gratuit avec DJ Arnaud by Discostar – plein air.

Dimanche 6 août : spectacles, restauration, fête foraine ; à 8 h déjeuner tripoux, tête de veau (14 €) ; 9 h 30-19 h vide-greniers ; à 14 h concours de pétanque en doublettes ; à 17 h thé dansant ; à 20 h paella en service continu animé par l’orchestre François Xavier.

Tout le week-end : manège pour les enfants.