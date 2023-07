Brommat. Des séances de réveill musculaire à Natura

Jusqu’au 18 août, le centre Natura bien-être de Pleau-Brommat propose des séances de réveil musculaire en extérieur. Les personnes qui viennent bénéficient de séances de réveil musculaire avec échauffement complet, souplesse, respiration, travail de l’équilibre, postures pour s’étirer et renforcer ses muscles en douceur. Chaque mardi et vendredi sont proposés des programmes différents pour tous les publics. Rendez-vous à la terrasse de l’espace Natura de 10 h 15 à 11 h 15 le mardi pour le groupe seniors et adultes (pas de séance le 15 août) et le vendredi pour les adultes et ados (à partir de 12 ans). Prévoir bouteille d’eau et si possible tapis de gym. Tarif d’une séance : 5 €. Informations au 05 65 66 22 11 ou natura@ccacv.fr