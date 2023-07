Sénergues. L’église de Notre-Dame d’Aynès ouvre ses portes aux jeunes talents

L’association Musique en Joie, qui accompagne depuis plusieurs années de nombreux jeunes artistes en devenir, sera présente à 17h, samedi 5 août, en l’église de Notre-Dame d’Aynès, sur les bords du Lot, près de Montarnal. Les concerts de cet été sont donnés en duo avec Gianfranco Garofalo au violon et Larisa Strelnikova à l’accordéon.

Gianfranco, violoniste vénézuélien, a terminé brillamment sa première année de Bachelor à l’HEM de Genève dans la classe de Tedi Papavrami. Il s’est présenté de nombreuses fois au Victoria Hall avec l’HEM et il est ravi de faire partie de cette prestigieuse institution. Il participe à de nombreux concerts avec l’orchestre de la Suisse Romande, tout en poursuivant la recherche dans la composition.

Larisa, accordéoniste russe, est le nouveau talent des concerts de cet été. Elle étudie à l’HEMU en Master Pédagogie dans la classe de Fanny Vicens. Tout en poursuivant ses études elle donne des cours d’accordéon, de piano et d’initiation musicale. Elle vient d’une petite ville, Khabarovsk en Extrême Orient de la Russie. Son magnifique talent et son répertoire vont surprendre ! Ils ont préparé un programme varié et original de Vivaldi à Piazzolla, en passant par Mozart, Bach et bien d’autres surprises.

Auparavant à 15h à Montarnal visite du jardin médiéval et du donjon par Gérard Revel, propriétaire du Château et de la chapelle romane avec ses grilles du XIIe siècle par Jean-Claude Richard. Les visites commentées sont gratuites, le concert est à libre participation. Un verre de l’amitié sera offert par la municipalité à l’issue du concert.