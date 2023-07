La Selve. Visite de ferme

Le club du temps de vivre Selvois propose le mercredi 9 août une visite de la ferme Massol du Favaldou. Cette visite ouverte à tous commence à 18 h avec la tétée des veaux et se prolonge avec une dégustation de veau de l’Aveyron suivi d’un diaporama de la vie de la ferme et d’une dégustation. Seul, avec des amis, ou en famille car enfants et petits enfants tous seront les bienvenus et vont se régaler Cette dégustation sera proposée au tarif de 10 euros pour les adultes et 5 euros pour les moins de 10 ans. Les réservations se feront au plus tard le lundi 7 août midi au 0 687 106 327.