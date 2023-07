Un parc aquatique situé dans le Var a vu l'une de ses structures gonflables s'envoler, dimanche 30 juillet 2023. Un papa et sa fille ont été emportés : le père de famille est décédé.

Un moment d'amusement en famille qui a viré au drame. Un père et sa fille, qui se trouvaient sur une structure gonflable du parc aquatique Wonderland, à Saint-Maximin-La-Sainte-Baume (Var) ont été projetés à plusieurs mètres de hauteur quand celle-ci s'est envolée, dans l'après-midi du 30 juillet 2023. Le papa est décédé.

Le maire a annoncé l'horrible nouvelle

Maire de Saint-Maximin, Alain Decanis a annoncé la terrible nouvelle sur les réseaux sociaux. Informé qu'un accident s'était produit au parc, le premier édile s'est directement rendu sur les lieux du drame.

"J'ai pu mesurer tout de suite la gravité de la situation pour un papa et sa fillette. Quelques instants auparavant ils jouaient, lorsque la structure gonflable dans laquelle ils se trouvaient a été soulevée puis emportée par une bourrasque de vent et projetée violemment une cinquantaine de mètres plus loin", a-t-il écrit.

Selon plusieurs confrères, cette même structure gonflable mesurait 20 mètres de long et de large. "La situation était déjà critique lorsque les deux victimes ont été héliportées vers des hôpitaux marseillais..."

"J'espérais néanmoins un dénouement positif..."

Comme l'élu l'écrit, "j'espérais néanmoins un dénouement positif et c'est avec beaucoup de tristesse que j'ai appris tard dans la soirée que le papa n'avait pas survécu". C'est peu avant 1 heure du matin, ce dimanche, qu'Alain Decanis a annoncé la nouvelle.

Et au maire de s'interroger : "Comment un parc aquatique que l'on avait accepté sur le territoire communal pour apporter de la joie, du bonheur à des enfants a-t-il pu se transformer en un engin de mort qui a terrassé toute une famille ?". Une enquête a été ouverte.

Un témoignage glaçant

Chez nos confrères de RMC, ce lundi matin, quelques heures seulement après le drame, une témoin de la scène est revenue sur ce qu'elle a vu. De ses propres yeux. "Tout le monde criait, j'ai vu le monsieur étalé par terre qu'on n'arrivait pas à réanimer et puis après, j'ai appris qu'il avait une petite fille à côté. C'était dur, ça nous faisait mal", a expliqué Marguerite, présente au parc avec son arrière-petite-fille. "Ça me met en colère parce que je me dis qu'elle s'est amusée sur ce toboggan-là qui s'est envolé. Ça aurait pu être elle."

30 minutes de réanimation

Le père de famille de 35 ans et sa fille de 3 ans et demi ont, toujours selon nos confrères de RMC, été réanimés pendant plus de 30 minutes avant leur transfert, en urgence absolue, dans des hôpitaux de la cité phocéenne. Avant que le papa ne succombe à ses blessures quelques heures plus tard.