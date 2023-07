Villefranche-de-Rouergue. Deux centenaires à l’EHPAD de la Chartreuse

Lundi 17 juillet, Thérésia Deltheil née Toulzes et Louise Falguieres née Ségur, résidentes de l’EHPAD nord Chartreuse, ont fêté leurs 100 ans en compagnie de leur famille, du personnel et des autres résidents. Thérésia est née le 11 juillet 1923 à laramière. Elle a épousé Germain Deltheil en 1947. De cette union sont nés trois enfants Adrien, Bernard et Roselyne. Elle a trois petits enfants Luc, Mathieu et Sandrine et deux arrière-petits-enfants Chloé et Jules. Elle était agricultrice. Elle séjourne dans l’EHPAD à la suite d’une hospitalisation en avril 2013. Louise est née le 17 juillet 1923 à paris dans le vingtième. Elle a épousé Raymond Falguieres en 1945. Elle était couturière pendant la guerre puis travaillait chez Kodak Pathé. Elle séjourne dans à l’EHPAD à la suite d’une hospitalisation en mars 2020. L’après-midi a été animée par des airs d’accordéon.

Emma Bonastre

et Jorian Rauffet brillent à Lioujas

Récemment se déroulait le deuxième tour du tournoi de Tennis de Table (Estival CD Ping 12) organisé à Lioujas par le comité départemental de l’Aveyron. Une compétition par handicap de point, selon le classement de chacun. Sept Villefranchois avaient fait le déplacement pour ce rendez-vous incontournable de l’été. La recrue du club Jorian Rauffet brillait en prenant la 14e place du tableau principal, le Champion d’Aveyron Vétéran 3, Georges Andrieux finissait à la 12e place, toujours dans le tableau principal. La féminine Emma Bonastre terminait à la 32e place. Tableau Principal : 12e place pour Georges Andrieux (13e après 2 étapes). 14e place pour Jorian Rauffet (12e après 2 étapes). Tableau Consolante : 11e place Laurent Dupuy, Teddy Maurice 17e place, 20e Mathias Faugières, 22e Axel Garric, 32e Emma Bonastre. Prochaine étape le Vendredi 11Aout à Baraqueville.