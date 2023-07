Florentin-la-Capelle. Florentin en musique avec Opus 12

Deux concerts viennent de se tenir sur la commune dans le cadre du festival champêtre de musique classique Opus 12. Une première pour Florentin : c’était la rando musicale autour du Puy de Montabès en collaboration avec l’association Rando Monte à Bès. Des musiciens intervenaient çà et là et les participants ont ainsi pu découvrir en musique le paysage, le patrimoine ainsi que l’histoire de ces lieux retracée par Philippe Ajalbert. Tous les musiciens se sont ensuite retrouvés sur le Puy de Montabès pour un dernier moment musical collectif avec en fond d’écran le coucher du soleil. Le lendemain soir cap à La Capelle, près de l’église pour un nouveau concert "Au clair de la lune" dans un cadre magnifique, sous le déclin du jour. Un programme de musique entrecoupé par des lectures poétiques sur le thème de la nuit qui est une source d’inspiration pour les musiciens et les poètes comme a pu le constater le public qui a beaucoup apprécié et longuement applaudi.

Un grand merci à l’association "Les murs ont des oreilles" composée de Hitomi Ue, Guilhem Maynier, Benoît Flaujac et Jérémy Peret de proposer aux autochtones de tels évènements musicaux de qualité. Une très belle idée qui ravit tous les amateurs de belle musique. Le festival se poursuivait ensuite avec une soirée sur St-Amans-des-Côts et une sur Entraygues.