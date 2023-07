Calmont. Le lotissement "Le Jardin de Jade" proposera 33 lots constructibles

Les Jardins de Jade ; de jardin il n’en a que le nom. Lorsque l’on arrive à Ceignac par la RD 601 ce nouveau lotissement se situe sur la droite juste au-dessus de la rue de La Calquière.

Ce nouveau lotissement "Les jardins de Jade" est en préparation. En effet l’entreprise de travaux publics Puechoultres de Baraqueville est à l’œuvre depuis début juillet. De nombreux engins de T.P. sont en action pour terrasser, creuser enfouir les réseaux humides et maintenant c’est au tour des réseaux secs à être mis en place. De nombreux tubes spécifiques, les uns pour la fibre et téléphonie, les autres pour l’électricité, etc. Ces travaux de grande envergure ont pour but mettre la vente de 33 lots constructibles et permettre la construction de maison individuelle. De nouvelles familles accueillies sur la commune augmenteront le nombre d’habitants et un rajeunissement de la population communale.