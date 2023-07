L'autoroute A26, dans le Pas-de-Calais, a été le théâtre d'un dramatique accident, dimanche 30 juillet 2023. Le bilan humain est très lourd : trois morts et de nombreux blessés sont à déplorer.

Le dernier dimanche de juillet 2023 s'est achevé d'une façon dramatique, sur l'A26 : en fin de journée, une collision entre plusieurs véhicules a causé la mort de trois personnes.

Dans une zone de travaux

Ce sont nos confrères de la Voix du Nord qui ont fait part de ce terrible événement, survenu peu après 18 heures, ce 30 juillet 2023. Dans le sens Reims-Calais, très exactement au cœur d'une zone où la circulation se faisait à double sens, travaux obligent, trois véhicules se sont percutés, dont une camionnette. Le bilan humain est lourd.

Au moins trois morts et de nombreux blessés

Sept personnes d'une même famille britannique se trouvaient dans cette camionnette. Une femme de 40 ans est décédée sur le coup, tandis que les autres passagers, âgés entre 6 et 48 ans, ont été transportés vers les hôpitaux de Cambrai et Arras. Dans la soirée, certains étaient en urgence absolue avec pronostic vital engagé, selon nos confrères.

Quatre personnes étaient dans le second véhicule. Deux sont décédées : une femme de 75 ans et un homme de 45 ans. Les deux autres, un jeune homme de 14 ans et un homme de 79 ans, ils ont été héliportés vers les hôpitaux de Lille et d'Arras avec un pronostic vital engagé.

Dans le troisième et dernier véhicule se trouvaient, à nouveau, quatre personnes, dont trois enfants. Ils ont tous été blessés légèrement et n'ont pas nécessité de transport vers un hôpital.

De très gros moyens déployés

D'importants moyens ont été déployés sur place : toujours selon la Voix du Nord, six équipes médicales du Samu, deux hélicoptères et une soixantaine de sapeurs-pompiers ont pris la direction de l'A26 pour porter secours aux nombreuses victimes.