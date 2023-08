Disparition inquiétante dans le Gard : l'adolescente de 13 ans a été récupérée saine et sauve

Six jours après sa disparition, l'adolescente a été retrouvée ce mardi 1er août.

La jeune était partie de son domicile de Saint-Geniès-de-Malgoirès (Gard) et ne donnait plus de nouvelles depuis jeudi 27 juillet 2023. Ce mardi 1er août, la gendarmerie annonce que l'adolescente de 13 ans a été rendue à ses parents, saine et sauve.

Un appel à témoins dans la soirée de lundi

Un appel à témoins avait été lancé dans la soirée de lundi, dans l'espoir de retrouver la jeune fille disparue depuis cinq jours à ce moment-là. Le partage massif de l'avis de recherche a payé, les gendarmes du Gard remercient les internautes pour leur "belle réactivité" et leurs partages.