Rodez-plage : un esprit de vacances s'empare du haras

Trois semaines de festivités sont prévues pour cette deuxième édition de Rodez-plage au haras, les enfants ont investi les lieux pour la première fois ce lundi 31 juillet.

Un petit air de colonie de vacances. C'est ce qui règne au haras depuis ce lundi 31 juillet. Sur place ça crie, ça rigole et ça chahute, pour cause, jusqu'au 19 août inclus, les jeunes ruthénois vont faire de ce lieu leur terrain de jeu favori. Rodez-plage est de retour, pour la deuxième année au haras - après le rachat du site par la Ville - et pour accompagner cela, le programme se veut garni.

Tyrolienne, quad ou encore jeux d'eau viendront chaque jour et pendant trois semaines, réjouir les enfants présents, du même que des activités ponctuelles, comme un concours de pétanque organisé chaque mercredi soir et des concerts le lundi et mercredi. Seul problème, l’absence de piscine qui decevra certains. "L’Etat nous demande de faire des économies d’eau", justifie Christian Teyssèdre, maire de Rodez.

Amuser et fédérer

En somme, un lieu qui se veut fédérateur, permettant chaque jour d'occuper les plus jeunes, mais également de les cultiver tout en les amusant, avec en ce sens l'organisation de nombreux ateliers créatifs de dessin, de cirque ou de théâtre.

"Avec des ateliers matinaux pour les tout-petits et des activités pour tous les âges l’après-midi, nous arrivons à proposer un très bon programme", se réjouit Frédéric Rubio, adjoint aux festivités.

L'encadrement est assuré par les équipes municipales, bien occupées ces derniers temps, avec l'organisation de F'estivada en ce même lieu et l'accueil du Tour de France féminin la semaine passée, avant le son et lumière projeté sur la cathédrale, dès ce jeudi 3 août.

Mais ce personnel n'est pas seul, puisque sur place l'entreprise Vert-tea-jeu anime les activités accrobranche. Les différents clubs de la MJC ainsi que Fêtes vos jeux sont également présents. "Nous sommes nombreux afin que tout se passe pour le mieux !", valide le personnel mobilisé.

En tout cas sur place, enfants comme parents ou grands-parents semblent prendre leur pied, les premiers prenant grand plaisir et s'arroser à coups de pistolet à eau, et les seconds à se prélasser à l'ombre des arbres. En espérant que la météo - a priori plutôt défavorable cette semaine - ne vienne pas gâcher la fête.