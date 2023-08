Super pleine Lune de l'Esturgeon : voici à quelle heure observer ce magnifique phénomène ce mardi soir

La Lune vous apparaîtra plus grande et plus lumineuse, ça ne sera pas qu'une simple impression !

Les super Lune ne se produisent que trois à quatre fois par an, c'est donc le moment d’en profiter cette nuit de mardi 1er août 2023. Le satellite passera au plus près de la Terre, à environ 363 300 kilomètres, et apparaîtra donc bien plus gros qu'à l’accoutumée.

"À son point le plus proche, la pleine lune apparaît environ 17% plus grande et 30% plus lumineuse que la Lune la plus faible de l'année, qui se produit lorsqu'elle est la plus éloignée de la Terre sur son orbite", décrit le site de la Nasa.

Quand observer la super lune ?

Le meilleur moment pour l'observer sera aux alentours de 22 heures en France, si vous avez la chance d'avoir un ciel dégagé avec peu ou pas de nuages. Les pluies attendues dans la nuit dans la moitié nord de la France pourraient donc gâcher la fête, quand le sud pourrait être aux premières loges.

Comme le détaille le magazine Science & Vie, la pleine lune du 1er août a été surnommée "Lune de l'Esturgeon" par de nombreuses tribus qui vivant autour des lacs, en cette saison propice à la pêche. Dans d'autres régions du monde, cette pleine lune prend le surnom de "Lune de la moisson", "Lune de la dispute" ou "Lune des herbes".

Une "super Lune bleue" fin août

Un phénomène encore plus impressionnant, et bien plus rare, se profile pour la nuit du jeudi 31 août 2023 : celui d'une "super lune bleue". Elle ne survient que tous les 2 ou 3 ans, indique le Royal Museums Greewich. "Les phases de la Lune prennent en réalité 29,5 jours pour se terminer, soit 354 jours au total pour 12 cycles complets. Cela est loin des 365/366 jours d'une année civile : par conséquent, environ tous les deux ans et demi, une 13e pleine lune est vue".

"Cette pleine Lune supplémentaire ne correspond pas au schéma de dénomination normal et est donc plutôt appelée "Lune bleue", explique le Royal Museums.

En revanche, ne vous attendez pas à ce que la Lune change de couleur ce fameux soir, elle sera simplement plus grande et plus lumineuse. Mais il faudra attendre le 31 mai 2026 pour admirer une nouvelle super Lune bleue... alors autant en profiter !