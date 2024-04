Un pilote d'avion signale apercevoir "une boule de feu" : quel est ce phénomène qui a traversé le ciel de l'Aveyron et du Sud de la France ?

Des experts du site Vigie-ciel confirment qu’un météore a été observé jeudi 11 avril dans toute l’Occitanie mais pas seulement puisque le phénomène a été recensé plus largement dans tout le Sud et même à l’étranger.

Les gendarmes et les pompiers ont reçu plusieurs appels dans la soirée du 11 avril 2024 d’habitants leur signalant une boule lumineuse qui traversait le ciel. Un phénomène aperçu en Aveyron mais également ailleurs en Occitanie, notamment dans les Pyrénées-Orientales. Et plus généralement c'est une grosse partie du Sud de la France qui a pu profiter du phénomène.

De l’Aveyron aux Pyrénées-Orientales

Ce même soir, comme le rapporte France 3, la gendarmerie du transport aérien est contactée par le pilote d’un avion de la compagnie allemande Lufthansa en cours de vol, survolant à ce moment-là Villefranche-de-Rouergue. Ce dernier explique voir une "boule de feu" qui semble se diriger vers l’appareil.

Cette boule de feu bien réelle est en réalité un météore comme le confirme Vigie-ciel à nos confrères. Comme le rappelle le site de l’Organisation météorologique mondiale, "en météorologie, un météore est un phénomène observé dans l’atmosphère ou à la surface du globe. Ce phénomène peut être une forme de précipitation, une suspension ou un dépôt de particules liquides ou solides ; il peut également s’agir d’une manifestation de nature optique ou électrique. Les météores sont généralement visibles à l’œil humain, mais dans le cas du tonnerre, il est audible".

Un trait lumineux

Concrètement, les météores (plus communément appelés étoiles filantes, ou bolides dans le milieu scientifique), sont caractérisés par un trait lumineux qui se forme lorsqu’une poussière interplanétaire ou un petit météoroïde pénètre dans l’atmosphère terrestre à très grande vitesse.

L’objet ne prend pas feu à proprement parler […] C’est l’air qui chauffe autour qui produit cette lumière

"L’objet ne prend pas feu à proprement parler", détaille ainsi Jean-Noël Soum, relais local Vigie-ciel de l’Aveyron. "C’est l’air qui chauffe autour qui produit cette lumière." La plupart du temps, les météores se désagrègent avant de toucher la Terre. Toutefois, certains vont jusqu’au bout de leur trajectoire. Il arrive d’ailleurs souvent d’entendre parler de découverte de morceaux appelés dans ces cas-là, des météorites.

87 rapports reçus

Sur son site internet, l’association indique avoir reçu "87 rapports au sujet d’un météore vu au-dessus de l’Auvergne-Rhône-Alpes, la Bourgogne-Franche-Comté, Catalogne, le Centre-Val de Loire, la Nouvelle-Aquitaine, l’Occitanie et Provence-Alpes-Côte d'Azur le jeudi 11 avril 2024 vers 18 h 48 UT".

Pour rappel, Vigie-Ciel associe des chercheurs issus de différentes institutions scientifiques comme l’Observatoire de Paris, l’université de Paris Sud ou encore l’université de Grenoble mais aussi Universcience (Cité des sciences, Palais de la Découverte), des planétariums, associations d’astronomie et de géologie etc.