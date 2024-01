Aveyron : ils partent en Guyane pour aider à l'installation de la fusée Ariane 6

La quarantaine d’employés vient de finaliser la réalisation d’une gigantesque structure qui permettra d’installer les quatre propulseurs de la fusée Ariane 6. Une équipe est en partance pour la Guyane, où il s’agira de remonter cette installation.

Ils n’en sont pas à leur coup d’essai, avec à leur actif la réalisation de containers pour le transport de pièces destinées à l’industrie spatiale, des palonniers ou le câblage du fuselage des propulseurs de la fusée Ariane 6… Les 40 employés de la société Gely, basée à Onet-le-Château, viennent de mettre la touche finale à un chantier d’une ampleur inédite avec la réalisation d’une structure aux dimensions pour le moins imposantes : 30 mètres de long sur 12 de large pour une hauteur de huit mètres.

Elle servira à l’installation et l’entretien des quatre propulseurs (ou "boosters", pesant chacun 167 tonnes) de la fusée Ariane 6 dont le décollage est programmé entre le 15 juin et le 31 juillet.

"Le démontage commencera ce mercredi puis les pièces prendront la route dans 11 containers pour embarquer depuis Bordeaux et partir pour Kourou, en Guyane", explique Fabien Gely, à la tête de l’entreprise depuis 2018.

"Nous participons à la réussite spatiale française"

" Une fierté " pour le jeune homme à l’issue d’un travail de " 6 à 8 mois ", mais aussi pour Romain Méjanès, qui a encadré l’ensemble du projet.

Dernièrement, les équipes d’Ariane sont venues à Onet-le-Château pour inspecter la structure, inspection à l’issue de laquelle ils ont donné leur feu vert pour un déménagement à proximité du site de lancement.

"C’est gratifiant, un projet sympathique. Nous participerons au premier vol d’Ariane 6 et, quelque part, à la réussite spatiale française", résume Romain Méjanès.

Le remontage de l’ensemble est prévu pour avril ou mai, sous la responsabilité de cinq des employés de l’entreprise Gely qui feront le voyage de l’autre côté de l’Atlantique.

Un motif de fierté, aussi, pour les équipes de l’entreprise castonétoise, composée d’usineurs, chaudronniers, monteurs, contrôleurs ou bureau d’études.

"C’est un projet hors-norme, mais qui fait partie de l’ADN de notre entreprise, nous réalisons beaucoup d’outillages pour Ariane 6 et l’aéronautique", explique le directeur, dont la société se développe fortement ces dernières années : d’un chiffre d’affaires de 3,7 M€ en 2021, elle est passée, en 2023, à près de 6 M€ et, dans cette discrète aveyronnaise, le spatial et l’aéronautique représentent près de 50 % du chiffre d’affaires.

Parmi les projets sur lesquels planche la société, la réalisation d’un support pour le lanceur autonome et réutilisable Thémis, en cours de développement. Mais aussi, plus localement, sur l’arrivée d’un nouveau bâtiment pour héberger une partie des salariés.

L’entreprise Gely, de Cantaranne jusqu’à Kourou

Ils n’en sont pas à leur coup d’essai, avec à leur actif la réalisation de containers pour le transport de pièces destinées à l’industrie spatiale, des palonniers ou le câblage du fuselage des propulseurs de la fusée Ariane 6… Les 40 employés de la société Gely, basée à Onet-le-Château, viennent de mettre la touche finale à un chantier d’une ampleur inédite avec la réalisation d’une structure aux dimensions pour le moins imposantes : 30 mètres de long sur 12 de large pour une hauteur de huit mètres.

Elle servira à l’installation et l’entretien des quatre propulseurs (ou "boosters", pesant chacun 167 tonnes) de la fusée Ariane 6 dont le décollage est programmé entre le 15 juin et le 31 juillet.

"Nous participons à la réussite spatiale française"

"Le démontage commencera ce mercredi puis les pièces prendront la route dans 11 containers pour embarquer depuis Bordeaux et partir pour Kourou, en Guyane", explique Fabien Gely, à la tête de l’entreprise depuis 2018.

" Une fierté " pour le jeune homme à l’issue d’un travail de " 6 à 8 mois ", mais aussi pour Romain Méjanès, qui a encadré l’ensemble du projet.

Dernièrement, les équipes d’Ariane sont venues à Onet-le-Château pour inspecter la structure, inspection à l’issue de laquelle ils ont donné leur feu vert pour un déménagement à proximité du site de lancement. "C’est gratifiant, un projet sympathique. Nous participerons au premier vol d’Ariane 6 et, quelque part, à la réussite spatiale française", résume Romain Méjanès.

Le remontage de l’ensemble est prévu pour avril ou mai, sous la responsabilité de cinq des employés de l’entreprise Gely qui feront le voyage de l’autre côté de l’Atlantique.

Un motif de fierté, aussi, pour les équipes de l’entreprise castonétoise, composée d’usineurs, chaudronniers, monteurs, contrôleurs ou bureau d’études.

"C’est un projet hors-norme, mais qui fait partie de l’ADN de notre entreprise, nous réalisons beaucoup d’outillages pour Ariane 6 et l’aéronautique", explique le directeur, dont la société se développe fortement ces dernières années : d’un chiffre d’affaires de 3,7 M€ en 2021, elle est passée, en 2023, à près de 6 M€ et, dans cette discrète aveyronnaise, le spatial et l’aéronautique représentent près de 50 % du chiffre d’affaires.

Parmi les projets sur lesquels planche la société, la réalisation d’un support pour le lanceur autonome et réutilisable Thémis, en cours de développement. Mais aussi, plus localement, sur l’arrivée d’un nouveau bâtiment pour héberger une partie des salariés.

L’entreprise Gely, de Cantaranne jusqu’à Kourou

Ils n’en sont pas à leur coup d’essai, avec à leur actif la réalisation de containers pour le transport de pièces destinées à l’industrie spatiale, des palonniers ou le câblage du fuselage des propulseurs de la fusée Ariane 6… Les 40 employés de la société Gely, basée à Onet-le-Château, viennent de mettre la touche finale à un chantier d’une ampleur inédite avec la réalisation d’une structure aux dimensions pour le moins imposantes : 30 mètres de long sur 12 de large pour une hauteur de huit mètres.

Elle servira à l’installation et l’entretien des quatre propulseurs (ou "boosters", pesant chacun 167 tonnes) de la fusée Ariane 6 dont le décollage est programmé entre le 15 juin et le 31 juillet.

"Le démontage commencera ce mercredi puis les pièces prendront la route dans 11 containers pour embarquer depuis Bordeaux et partir pour Kourou, en Guyane", explique Fabien Gely, à la tête de l’entreprise depuis 2018.

"Nous participons à la réussite spatiale française"

" Une fierté " pour le jeune homme à l’issue d’un travail de " 6 à 8 mois ", mais aussi pour Romain Méjanès, qui a encadré l’ensemble du projet.

Dernièrement, les équipes d’Ariane sont venues à Onet-le-Château pour inspecter la structure, inspection à l’issue de laquelle ils ont donné leur feu vert pour un déménagement à proximité du site de lancement.

"C’est gratifiant, un projet sympathique. Nous participerons au premier vol d’Ariane 6 et, quelque part, à la réussite spatiale française", résume Romain Méjanès.

Le remontage de l’ensemble est prévu pour avril ou mai, sous la responsabilité de cinq des employés de l’entreprise Gely qui feront le voyage de l’autre côté de l’Atlantique.

Un motif de fierté, aussi, pour les équipes de l’entreprise castonétoise, composée d’usineurs, chaudronniers, monteurs, contrôleurs ou bureau d’études.

"C’est un projet hors-norme, mais qui fait partie de l’ADN de notre entreprise, nous réalisons beaucoup d’outillages pour Ariane 6 et l’aéronautique", explique le directeur, dont la société se développe fortement ces dernières années : d’un chiffre d’affaires de 3,7 M€ en 2021, elle est passée, en 2023, à près de 6 M€ et, dans cette discrète aveyronnaise, le spatial et l’aéronautique représentent près de 50 % du chiffre d’affaires.

Parmi les projets sur lesquels planche la société, la réalisation d’un support pour le lanceur autonome et réutilisable Thémis, en cours de développement. Mais aussi, plus localement, sur l’arrivée d’un nouveau bâtiment pour héberger une partie des salariés.