Aveyron : pourquoi un célèbre astronaute français et un designer spatial seront présents à Espalion en avril ?

L'astronaute François Clervoy et le designer spatial Octave De Gaulle font partie du nouveau Comité scientifique et culturel du musée du Scaphandre d'Espalion.

Un ensemble de chercheurs et d'experts vont redonner un nouveau souffle au musée du Scaphandre d'Espalion. Ils sont notamment spécialisés en ce qui concerne son utilisation en milieux hostiles : dans les mines, la spéléologie, le milieu submarine... mais aussi l'espace !

De grands noms ont rejoint le Comité scientifique et culturel du musée pour faire part de leur expertise dans la création des futures expositions. On y trouve entre autres François Clervoy, un astronaute français qui compte 675 heures dans l'espace et qui a décollé trois fois vers les étoiles, ainsi qu’Octave De Gaulle, un designer spatial qui repense les objets afin qu'ils puissent voyager dans l'espace avec les astronautes.

"Nous sommes ravis de faire partie du Comité scientifique et culturel du musée du Scaphandre", ont-ils adressé dans une vidéo partagée par la mairie d'Espalion, mercredi 6 mars 2024, tout en s'excusant de ne pouvoir prendre part à la première réunion de travail organisée à Paris cette semaine. Mais les deux experts du monde spatial seront bien présents en avril à Espalion pour rencontrer les équipes du musée.

Pour un rayonnement international

Il faudra attendre vers la mi-mai, le temps de la fin des travaux de sécurisation, pour profiter d'une réouverture partielle du musée dans un premier temps. L'établissement sera ouvert tous les jours sauf le lundi plus tard dans l'année.

Grâce à ce Comité scientifique et culturel, le musée espère rayonner davantage sur le territoire "et même développer son attractivité nationale, et même internationale", se réjouit Christelle Sudres, chargée de mission à la mairie d'Espalion pour le musée du Scaphandre.