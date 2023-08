Aveyron : un mort et quatre blessés graves dans un violent accident sur la RD 840, la route coupée entre Rodez et Decazeville

Un accident impliquant une voiture et camionnette a fait un mort et au moins quatre blessés dans un état grave, sur cette route reliant Rodez et Decazeville.

Un grave accident s'est produit la route départementale 840, ce mercredi 2 août 2023, au niveau de la commune d'Auzits, plus précisément au lieu-dit La Barthe. Une voiture et une camionnette seraient impliquées. D'après nos informations, l'un des conducteurs est décédé. Il était en arrêt cardiorespiratoire à l'arrivée des secours et n'a pas pu être ranimé. Quatre autres personnes ont été grièvement blessées. D'importants moyens sont déployés sur place, notamment quatre ambulances et deux véhicules de désincarcération. Circulation coupée dans les deux sens Sur cette route reliant Rodez et Decazeville, la circulation est toujours coupée dans les deux sens en début de soirée. L'accident a eu lieu au niveau de la sortie de Saint-Christophe-Vallon, en direction de Decazeville. L'intervention est toujours en cours, une déviation a été mise en place avec l'appuie des gendarmes de l'Aveyron. Les secours risquent d'être mobilisés sur place une partie de la soirée. La route restera fermée le temps de l'intervention.