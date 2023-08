Coupe du monde féminine : la France joue sa place en huitièmes ce mercredi, où et quand voir le match ?

Après son beau succès contre le Brésil, l'équipe de France féminine joue sa place en huitièmes de finale de la Coupe du monde, ce mercredi 2 août 2023, contre le Panama.

Les Bleues jouent leur qualification pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde, ce mercredi 2 août 2023. Opposées au Panama, les troupes d'Hervé Renard doivent confirmer suite à leur succès probant contre le Brésil (2-1).

Un réveil parfait

Après un démarrage compliqué et un match nul concédé face à la Jamaïque (0-0) en ouverture de tournoi, les Bleues étaient déjà dos au mur, face au Brésil, qui avait déroulé face au Panama (4-0). Cette rencontre mettait aux prises les deux favoris à la qualification dans ce groupe F. Elle a tourné à l'avantage des Françaises. Grâce à Eugénie Le Sommer et à la capitaine Wendie Renard, la France a disposé de la Seleçao 2 buts à 1, et s'est totalement replacée.

Son destin pleinement en main

Après deux matchs de poule, la France est première avec 4 points, devant la Jamaïque qui en compte autant, avec la même différence de but, mais avec une meilleure attaque (2 buts pour les Bleues, 1 pour les Jamaïcaines). Les protégées d'Hervé Renard ont donc totalement leur destin en main ce mercredi, puisqu'une victoire leur assurerait, quoi qu’il en soit, la qualification.

Pour être certaines d'être premières, les Bleues doivent l'emporter et espérer, dans le cas d'une victoire jamaïcaine face au Brésil, que celle-ci soit d'une marge moins importante. En effet, si la France et la Jamaïque s'imposent, c'est la différence de buts qui départagera les deux équipes pour savoir qui finira en tête.

Le Panama est d'ores et déjà éliminé

Concernant l'adversaire des Bleues, il n'a plus rien à jouer. Le Panama vit une compétition cauchemar : deux défaites en autant de matchs, sans marquer le moindre but. Battues 4-0 face au Brésil, les Panaméennes ont chuté 1-0 contre la Jamaïque. Avec 0 point après 180 minutes de Coupe du monde, l'aventure s'arrête là pour une sélection qui peut tout de même jouer les trouble-fêtes pour la France.

Où et quand suivre le match ?

Ce troisième et dernier match de poule démarrera à 12 heures, ce mercredi 2 août 2023. La rencontre sera diffusée sur France 2.