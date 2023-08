Rodez : le son et lumière de nouveau prêt à illuminer la cathédrale, coup d'envoi ce jeudi 3 août

Modélisation de la cathédrale au laser, maquettage 3D... un travail titanesque a été nécessaire afin de garantir le volet technique de ce spectacle. Projeté depuis les appartements situés au-dessus du restaurant Les Colonnes, le son et lumière a nécessité en amont de sa première présentation, l'intervention d'une quinzaine de professionnels de l'entreprise CS prod, sans compter le personnel d'ASL, essentiel à la diffusion. "Tout est au millimètre afin que la projection soit parfaite sur l'édifice, on a la chance de pouvoir s'installer dans un lieu idéal", présente Christian Salès. Mais cette préparation a du bon, une fois que tout est calé, il suffit aux techniciens d'appuyer sur un bouton pour lancer la machine, et que "the show must go on".