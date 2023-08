Rignac. Un concert flûte et piano de qualité

L’association Belcastel accueil information a mis la flûte traversière à l’honneur en proposant un concert flûte et piano à la salle des fêtes. Au piano, Christopher Beckett, originaire de Nouvelle-Zélande, qui a fait ses études au Conservatoire national supérieur de Paris, a montré que ses premiers prix de piano et de musique de chambre étaient mérités.

Il invente et fabrique un système ingénieux de transport d’un piano de concert qui va lui permettre de se produire dans les endroits les plus retirés et les cadres inhabituels, châteaux, grottes, place de la Concorde, sur la Seine… et même sur le mont Blanc. : "Depuis quelques années, il est invité à donner des concerts aussi bien en récital qu’en musique de chambre ou en tant qu’accompagnateur, ce qu’il affectionne particulièrement", a confié un des organisateurs.

Sa fille, Dora Beckett, flûtiste l’a accompagné : "C’est au Conservatoire national supérieur de Boulogne-Billancourt qu’elle a suivi son cursus supérieur, en classe de flûte traversière, musique de chambre, histoire et culture musicale", a poursuivi l’organisateur. Les deux artistes ont montré complicité musicale profonde en entraînant les spectateurs dans un merveilleux voyage musical à travers un répertoire éclectique.