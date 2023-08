Luc-la-Primaube. Une grande fête familiale et populaire

L’étape de jeudi dernier du Tour de France féminin emmenait les cyclistes d’Onet-le-Château à Albi. Après le passage de la caravane publicitaire du Tour, les coureuses précédées de la voiture de Marion Rousse, présidente du Tour de France féminin, ont traversé le village de Luc vers 14 h 30. La ferveur du nombreux public était particulièrement grande pour les applaudir. Un spectacle qui a duré quelques secondes ! Peu importe, à Luc-la-Primaube, on a vécu en famille le Tour de France féminin sans modération qui reste plus que jamais une grande fête populaire. Quelque part, il existe une admiration pour l’effort et le courage, l’idée que même la dernière a autant, voire plus, de mérite que la porteuse du maillot jaune. Au-delà de l’enthousiasme suscité par cette épreuve sportive attendue, un important dispositif de sécurité, visant à protéger à la fois les coureurs et les spectateurs, avait été mis en place. Ainsi, les services de la ville, les élus et des licenciés de l’Entente Cycliste de Luc-la-Primaube et les forces de l’ordre étaient mobilisés pour interdire toute circulation sur le tracé.