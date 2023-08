Saint-Martin-de-Lenne. Beau succès du marché nocturne gourmand

Pour le second marché nocturne gourmand, organisé par le comité des fêtes du village, les villageois et ceux des villages voisins ont répondu à l’invitation. Cette année les organisateurs étaient chanceux, contrairement à la précédente édition où l’orage avait perturbé la soirée, cette fois le soleil était de la partie.

Sur le parking de la mairie une quinzaine d’exposants avaient installé leurs stands. C’est dans une chaleureuse ambiance que le public, en famille et entre amis, a partagé ce moment de convivialité autour de l’apéritif et du repas qu’ils ont composé avec les produits des producteurs de pays. Bien sûr ! L’aligot et les grillades figuraient en bonne place.

C’est ainsi que petits et grands, attablés sur des tables mises à disposition, ont apprécié ce moment de rencontre et de détente en musique. Merci et félicitations aux organisateurs, encore une fois, ce fut une réussite ! Les membres du comité vous donnent rendez-vous et vous attendent de très nombreux les 13, 14 et 15 août prochains pour la traditionnelle fête votive du village.